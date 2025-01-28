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Омич пытался взломать информационную систему вуза

Мужчина нарвался на штраф.

Источник: Freepik

УФСБ России по Омской области подвело итоги хакерских атак в 2024 году. К тому же, в пресс-службе ведомства рассказали о пойманных мошенниках и других нарушителях в сфере информационной безопасности.

Суд приговорил к штрафу омича, пытавшегося взломать информационную систему одного из вузов г. Омска. Кроме того, суд в 2024 году вынес два приговора мошенникам, а также осудил двух жителей Омска за неправомерную регистрацию сим-карт. Также в 2024 году выявлено 27 физических и 15 юридических лиц, компьютерное оборудование которых было заражено вредоносными программами, управлялось с зарубежных IP-адресов и использовалось для организации хакерских атак на информационную систему органов государственной власти.

Ранее мы сообщали, что стажер по должности участкового уполномоченного полиции предотвратил попытку мошенничества во время своего обеденного перерыва в гипермаркете на улице 21-й Амурской в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Мужчина заметил 52-летнюю женщину, которая пересчитывала крупную сумму денег и вела разговор по телефону на громкой связи.