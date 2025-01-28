Омич пытался взломать информационную систему вуза

Суд приговорил к штрафу омича, пытавшегося взломать информационную систему одного из вузов г. Омска. Кроме того, суд в 2024 году вынес два приговора мошенникам, а также осудил двух жителей Омска за неправомерную регистрацию сим-карт. Также в 2024 году выявлено 27 физических и 15 юридических лиц, компьютерное оборудование которых было заражено вредоносными программами, управлялось с зарубежных IP-адресов и использовалось для организации хакерских атак на информационную систему органов государственной власти.