В Кишиневе выключат на целый день электричество: Спасет только солнечный свет — зато можно экономить на отоплении, в Молдове тепло, как весной

Premier Energy Distribution S.A. сообщает, что в целях улучшения обслуживания клиентов, 28 января 2025 года пройдут плановые отключения электроэнергии.
Кишинёв, сектор Ботаника.
- ул. Буребиста 40/1, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, Данубиус 36−50, 45, 49−57, Сармизежетуса 37/5, 75, 77А, 87, Тирас 1, 5−47, 2−12, 12А, 16−28, 40−42, 54−66 с 08:50 до 16:30.
- ул. Аэропорт 9002, бульвар. Дачия 80/3, Мунчештская 799, 799/9 с 10:00 до 16:00.
Кишинёв, сектор Центр.
- ул. Актер Кирилл Штирбу 20−22, переулок Актер Кирилл Штирбу 5−11, 10−16, Археолог Ион Касиан Суручану 1A, 1B, Гренобля 23, 27−29, 35−41, 142, 147/2, Николае Тестемицану 31, Художник Михай Греку 3−11, 4, 8−10, переулок Художник Михай Греку 6, 12, Прот. Михаил Березовский ул. 11−13, 17, 21−23, 16−24, переулок Протоиерей Михаил Березовский 19, 26 с 10:30 до 17:00.
Кишинёв, сектор Центр, Кодру.
- ул. Скиноса Дял, переулок Скиноса Дял, Сихаструлуй частично, с 09:00 до 17:00.
Кишинёв, сектор Чеканы.
- ул. Мария Драган 30/3 с 09:20 до 17:00.
Кишинёв, сектор Рышкановка.
- ул. Мирчешть 8/1, 23/1, 44−46, 56/2 с 09:30 до 17:00.