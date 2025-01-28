В вузе Петербурга запускают научное направление в сфере электроники для автомобилей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Научное направление в сфере электроники для автомобильной промышленности запускают в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ». Работа будет направлена на обеспечение технологического суверенитета России в электронных компонентах, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Мы запускаем новое для ЛЭТИ научно-технологическое направление — электронные системы для автомобилей. Вуз ставит перед собой масштабную задачу — разработать технологическую линейку всей необходимой электроники для автомобильного транспорта, а затем внедрить ее в производство на отечественных предприятиях — индустриальных партнерах университета», — привели в пресс-службе слова ведущего инженера кафедры микро- и наноэлектроники (МНЭ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дениса Полякова.
Как уточнили в университете, новое направление будет развивать коллектив из нескольких десятков специалистов, в том числе бывших выпускников ЛЭТИ, которые ранее работали в зарубежных компаниях — ведущих производителях автомобильной электроники. Опыт этой команды и их компетенции лягут в основу задела в новом для вуза научном направлении.
Также в ЛЭТИ создается дизайн-центр по тематике автоэлектроники для разработки производственных технологий и работы над дизайном будущих устройств. Второе важное направление работы дизайн-центра — подготовка специалистов для отрасли автоэлектроники. После его открытия студенты старших курсов ЛЭТИ смогут разрабатывать реальные устройства, которые лягут в основу их выпускных работ и научных проектов.
«Следующий шаг после создания дизайн-центра — это запуск предприятия по сборке прототипов систем и отработке технологий их производства. Интерес к проекту проявляет ПАО “Элемент” — один из ключевых партнеров нашего вуза. С этой компанией мы уже создаем совместное предприятие по разработке, тестированию и производству материалов для силовой электроники на основе карбида кремния. Наконец, мы нашли потенциального потребителя конечной продукции автоэлектроники: для обсуждения этого вопроса ЛЭТИ недавно посещало руководство “АвтоВАЗа”, — рассказал проректор по научной деятельности СПбГЭТУ “ЛЭТИ” Александр Семенов.