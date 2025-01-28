В вузе Петербурга запускают научное направление в сфере электроники для автомобилей

«Следующий шаг после создания дизайн-центра — это запуск предприятия по сборке прототипов систем и отработке технологий их производства. Интерес к проекту проявляет ПАО “Элемент” — один из ключевых партнеров нашего вуза. С этой компанией мы уже создаем совместное предприятие по разработке, тестированию и производству материалов для силовой электроники на основе карбида кремния. Наконец, мы нашли потенциального потребителя конечной продукции автоэлектроники: для обсуждения этого вопроса ЛЭТИ недавно посещало руководство “АвтоВАЗа”, — рассказал проректор по научной деятельности СПбГЭТУ “ЛЭТИ” Александр Семенов.