Назначение: Александр Демидов назначен заместителем мэра Хабаровска

У нового заместителя мэра три высших образования. В 1991 году он окончил Ленинградское высшее артиллерийское командное училище имени Красного Октября. В 2004 году получил диплом Хабаровской государственной академии экономики и права, а в 2009 году завершил обучение в Михайловской военной артиллерийской академии в Санкт-Петербурге.