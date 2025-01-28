В столице отремонтируют 16,7 тысячи подъездов жилых домов

В обязательный перечень входит покраска входных групп, потолков и стен. Также в специальные короба уберут электрическую проводку. Специалисты обновят теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции. При необходимости починят оконные и дверные блоки в холлах и тамбурах, перила и ступени, заменят таблички этажности и осветительные приборы.