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В столице отремонтируют 16,7 тысячи подъездов жилых домов

Жителей предупредят о ремонте заранее с помощью объявлений — их разместят на информационных стендах и в местах общего пользования.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проведут ремонт в 16,7 тысячи подъездах многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений», — отметил Петр Бирюков.

В обязательный перечень входит покраска входных групп, потолков и стен. Также в специальные короба уберут электрическую проводку. Специалисты обновят теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции. При необходимости починят оконные и дверные блоки в холлах и тамбурах, перила и ступени, заменят таблички этажности и осветительные приборы.

Глава комплекса городского хозяйства уточнил, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее. Соответствующие объявления разместят на информационных стендах и в местах общего пользования.

недвижимость