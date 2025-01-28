В Омской области в Оми обнаружили высокую концентрацию ртути

Напомним, с начала года это уже второе превышение ПДК опасного вещества в омских реках. Ранее, 9 января, превышение ПДК ртути обнаруживали в Иртыше на постах возле поселков Береговой и Новая Станица. Были такие факты и в прошлом году. Ни тогда, ни сейчас причины эпизодического подъема предельно допустимой концентрации ртути в реках не сообщались.