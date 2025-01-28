Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области в Оми обнаружили высокую концентрацию ртути

С начала года это уже второе превышение ПДК опасного вещества в омских реках.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Обь-Иртышского УГМС обнаружили в реке Омь высокую концентрацию ртути. Контрольные пробы были взяты с поста наблюдения, расположенного в трехстах километрах выше города Калачинска. Содержание ртути в воде Оми составило 0,42 мкг на литр воды, что соответствует высокому уровню загрязнения.

Напомним, с начала года это уже второе превышение ПДК опасного вещества в омских реках. Ранее, 9 января, превышение ПДК ртути обнаруживали в Иртыше на постах возле поселков Береговой и Новая Станица. Были такие факты и в прошлом году. Ни тогда, ни сейчас причины эпизодического подъема предельно допустимой концентрации ртути в реках не сообщались.