В Омской области в Оми обнаружили высокую концентрацию ртути

Специалисты Обь-Иртышского УГМС обнаружили в реке Омь высокую концентрацию ртути. Контрольные пробы были взяты с поста наблюдения, расположенного в трехстах километрах выше города Калачинска. Содержание ртути в воде Оми составило 0,42 мкг на литр воды, что соответствует высокому уровню загрязнения.
Напомним, с начала года это уже второе превышение ПДК опасного вещества в омских реках. Ранее, 9 января, превышение ПДК ртути обнаруживали в Иртыше на постах возле поселков Береговой и Новая Станица. Были такие факты и в прошлом году. Ни тогда, ни сейчас причины эпизодического подъема предельно допустимой концентрации ртути в реках не сообщались.