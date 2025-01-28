Филиал Байкальского государственного университета закрыли в Братске

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области в декабре 2024 продукты подорожали на 9,9%. Как выяснилось, связано это с ростом издержек у компаний. Например, производители мяса и молочки стали больше платить за упаковку и логистику, помимо этого повысили зарплаты сотрудников.