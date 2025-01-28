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Филиал Байкальского государственного университета закрыли в Братске

Часть студентов продолжают обучение в головном ВУЗе.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске закрыли филиал Байкальского государственного университета. Как стало известно КП-Иркутск, соответствующий приказ подписали 26 сентября 2024 года. В это время часть студентов продолжает обучение в головном ВУЗе.

С чем связана ликвидация учебного заведения? Ранее стало известно о том, что количество обучающихся постепенно снижается. Соответственно, содержание учреждения стало невыгодным с коммерческой точки зрения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области в декабре 2024 продукты подорожали на 9,9%. Как выяснилось, связано это с ростом издержек у компаний. Например, производители мяса и молочки стали больше платить за упаковку и логистику, помимо этого повысили зарплаты сотрудников.