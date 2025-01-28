Массовые отключения электроэнергии вновь коснутся более 60 улиц Краснодара

С 9:00 до 17:00 ресурс не будет подаваться в дома, расположенные по следующим адресам: ул. Кирова, 1−3, 2−26, 93, 94, 129−151, 134−156, 153−167, 158−168; ул. Плиева 42−56, 33−57, 82; ул. Гагарина, 1−31, 2−32; ул. Дорожная, 1, 33−53; ул. Восточная, 2−10, 41; ул. Комсомольская, 1−29, 12−76; ул. Зеленая, 1−31, 2−30, 633; ул. Школьная, 1−9, 2−8, 11−15; ул. Бершанской, 1, 12−38, 70, 70/а, 70/б; ул. Мачуги, 9, 19/1; ул. Трамвайная, 74; ул. Кировский переулок, 1−11, 2−16; ул. Почтовая, 25−39; ул. Почтовый переулок, 2−14, 3−9; ул. Дачная, 79−95, 254−306; ул. Буденного, 143, 145, 149, 151, 157, 159, 153/1, 178−180; ул. Седина, 142, 149, 147, 151, 153; ул. Коммунаров, 139−145, 164−172, 166/1, 170, 174, 176−178, 180; ул. Кузнечная, 1−35, 24−38; ул. Павлова, 1; ул. Вишняковой, 6; ул. Красноармейская, 118; ул. Новокузнечная, 8−10, 16−28; ул. Северная, 285−287; ул. Красноармейская, 137−145; ул. Коммунаров 179−191; ул. Народная, 25; ул. Красная, 162−166; ул. Армавирский проезд, 1−15, 2−16; ул. Российская, 28; ул. Армавирская, 15−21, 44−58, 60; ул. Островского, 42−60, 61−83; ул. Декабристов, 1−5, 4; ул. Чернышевского, 79−83; ул. 1 Мая, 1−35, 2−38, 40−68, 41−61, 556/1; ул. Жлобы, 84−108, 113−135; ул. 40 лет победы, 56; ул. Глубинный переулок, 1−15; ул. Аллейный переулок, 1−9, 4−8; ул. Дачная, 1−29, 2−108, 31−49, 59−77, 110−178, 184−252; ул. Лазарева, 1−39, 16−50; ул. Нахимова, 1, 16−50, 21−49; ул. Величковская, 1−15; ул. Минина, 1−13, 4−8; ул. Невского, 17−21; ул. Дмитрия, 1; ул. Дзержинского, 169; ул. Строительный проезд, 1−57; ул. Глухой переулок, 1−19, 2−8; ул. тупик Круглика, 1−19, 2−18; ул. Российская, 2, 10; ул. Первомайская, 69; ул. 2-й Безымянный проезд, 2−16; ул. Жлобы, 38−86, 61−109, 63; ул. Полевой переулок, 1−15, 2−6; ул. Жуковского, 26; ул. Строительный проезд, 1−57, 2−28; ул. Строительная, 1−7, 2−12.



А с 13:00 до 17:00 без света останутся еще несколько улиц: ул. Воровского, 219, 221, 223, 223/1; ул. Гагарина, 89/1, 89, 97−99, 103; ул. Карасунская набережная, 87−93; ул. Казачья, 18−128, 21−47.