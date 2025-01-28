Разработан метод получения хранилищ информации наноразмера

Теперь магнитные наноструктуры используются в качестве очень маленьких дорожек, на которые записывается информация. При использовании наномедуз никакого механического движения нанообъекта не подразумевается — как показали исследования, магнитные домены можно двигать электрическим током, притом с гораздо большей скоростью, чем максимально возможная скорость движения магнитной ленты в кассетах — от одного км в секунду и более. Использование наномедуз также может позволить значительно увеличить плотность записи информации, так как каждая наномедуза занимает порядка 300 нанометров на чипе, а внутри нее потенциально возможно вместить несколько тысяч бит. Медузоподобная форма же, в свою очередь, может серьезно уменьшить энергетические затраты при записи и упростить сам процесс.