Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Местный проезд проспекта Гагарина перекроют в Нижнем Новгороде 28 и 30 января

Это связано с проведением хоккейных матчей в КРК «Нагорный».

Местный проезд перед Дворцом спорта на проспекте Гагарина перекроют в Нижнем Новгороде 28 и 30 января. Речь идет о территории, расположенной на участке около дома № 29. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Проезд запретят с 07:00 до 21:00. Объезд возможен по прилегающим улицам.

Перекрытие дороги будет связано с проведением хоккейных матчей в культурно-развлекательном комплексе «Нагорном».

Водителей просят быть предельно внимательными, заранее выбирать пути объезда и в случае чего следовать указаниям дорожных знаков.