Местный проезд проспекта Гагарина перекроют в Нижнем Новгороде 28 и 30 января

Местный проезд перед Дворцом спорта на проспекте Гагарина перекроют в Нижнем Новгороде 28 и 30 января. Речь идет о территории, расположенной на участке около дома № 29. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Проезд запретят с 07:00 до 21:00. Объезд возможен по прилегающим улицам.
Перекрытие дороги будет связано с проведением хоккейных матчей в культурно-развлекательном комплексе «Нагорном».
Водителей просят быть предельно внимательными, заранее выбирать пути объезда и в случае чего следовать указаниям дорожных знаков.