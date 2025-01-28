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В Могилеве директор предприятия сказал повторно снести на бумаге снесенный дом

В Могилеве один и тот же дом снесли дважды, стоимость оценивалась в 130 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве директор предприятия сказал повторно снести на бумаге снесенный дом. Подробности рассказали в прокуратуре Могилевской области.

Удалось установить, что директор одного из коммунальных предприятий Могилева, зная о том, что блокированный жилой дом был снесен другой организацией, дал поручение подчиненным сотрудникам приготовить приказ о сносе дома собственными силами без привлечения подрядчиков.

На основании приказа, сотрудниками были составлены фиктивные документы, касающиеся выполненных работ стоимостью более 130 тысяч рублей. Бумаги предоставили для оплаты в главное управление Министерства финансов по Могилевской области.

Согласно требованию прокуратуры, необоснованно направленные платежные поручения были отозваны из управления МНС. Сказано, что руководителю коммунального предприятия и иных лиц будет дана правовая оценка.

Тем временем СК привлечет к ответственности 365 участников акций 26 января за границей: «Проверяется наличие у них имущества и недвижимости на территории Беларуси».

Кстати, Беларусь заняла третье место среди стран Европы с самой низкой ценой на бензин.

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