В Могилеве директор предприятия сказал повторно снести на бумаге снесенный дом. Подробности рассказали в прокуратуре Могилевской области.
Удалось установить, что директор одного из коммунальных предприятий Могилева, зная о том, что блокированный жилой дом был снесен другой организацией, дал поручение подчиненным сотрудникам приготовить приказ о сносе дома собственными силами без привлечения подрядчиков.
На основании приказа, сотрудниками были составлены фиктивные документы, касающиеся выполненных работ стоимостью более 130 тысяч рублей. Бумаги предоставили для оплаты в главное управление Министерства финансов по Могилевской области.
Согласно требованию прокуратуры, необоснованно направленные платежные поручения были отозваны из управления МНС. Сказано, что руководителю коммунального предприятия и иных лиц будет дана правовая оценка.
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