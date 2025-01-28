Житель Уфы на Audi снес ограждение на кольце у ТЦ «Центральный рынок»

В центре Уфы водитель Audi снес забор у «Центрального рынка». Подробности аварии сообщили в столичной Госавтоинспекции.
По имеющейся информации, 21-летний уфимец за рулем иномарки не справился с управлением на кольце и влетел в металлическое ограждение. В результате ДТП механические повреждения получила лишь легковушка, сам молодой человек в медицинской помощи не нуждался.
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