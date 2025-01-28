В Омске нашелся желающий взять в аренду памятник архитектуры

Торги на право заключения договора аренды были организованы департаментом имущественных отношений на площадке ГИС «Торги». Единственным участником стало ООО «Родина», которое и было признано победителем. Фирма, учредителем и руководителем которой является Анна Ардюкова, на пять лет получила здание в аренду. Стоимость арендной платы будет составлять 222 300 рублей ежемесячно.