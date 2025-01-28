В Омске нашелся желающий взять в аренду памятник архитектуры

В Омске определен арендатор исторического здания — бывшего доходного дома Гутермахера и Лермана. Здание было построено в начале XIX века и является памятником архитектуры, оно располагается на пересечении улиц 10 лет Октября и 30 лет ВЛКСМ.
Торги на право заключения договора аренды были организованы департаментом имущественных отношений на площадке ГИС «Торги». Единственным участником стало ООО «Родина», которое и было признано победителем. Фирма, учредителем и руководителем которой является Анна Ардюкова, на пять лет получила здание в аренду. Стоимость арендной платы будет составлять 222 300 рублей ежемесячно.
Ранее мы писали о том, как омская мэрия сдавала в аренду еще один объект культурного наследия — доходный дом в Газетном переулке.