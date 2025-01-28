Александр Скрябин стал первым заместителем главы администрации Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону первым заместителем главы администрации города назначили Александра Скрябина. Об этом сегодня, 28 января, сообщают местные власти.
Напомним, накануне чиновник покинул пост первого заместителя губернатора Ростовской области, эту должность он занимал с сентября 2023 года. Еще раньше, с 2020 года, Александр Скрябин замещал должность заместителя главы региона.
Также в разные годы специалист трудился на руководящих должностях в «Ростовводоканале», был первым заместителем главы администрации Ростова-на-Дону, депутатом и заместителем председателя Законодательного собрания Ростовской области.
Известно, что Александр Скрябин окончил Ростовский государственный строительный университет и сейчас является кандидатом технических наук, доцентом кафедры «Водоснабжение и водоотведение». Также чиновник проходил дополнительное обучение по программам «Экспорт регионов 2.0», «Практики работы с горожанами», «Инновационные технологии в инфраструктуре города».