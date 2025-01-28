Девушка из Перми обнаружила в Сети своё фото в рекламе юридической фирмы

История с незаконным использованием снимков девушки произошла с жительницей краевой столицы. Среди объявлений и рекламы в социальных сетях пермячка увидела свою фотографию, которая использовалась юридической фирмой. После этого девушка обратилась в организацию с досудебной претензией и просьбой убрать её изображение из Сети. Руководитель юротдела фирмы отказался подписывать бумагу и игнорировал девушку. Иск в отношении организации был рассмотрен в суде.