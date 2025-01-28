Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девушка из Перми обнаружила в Сети своё фото в рекламе юридической фирмы

Контора публиковала её изображение в объявлениях и видеороликах.

Источник: Аргументы и факты

Девушка из Перми обнаружила в социальных сетях и на сайтах своё фото, которое использовала для рекламы юридическая фирма, сообщает краевое ГУФССП.

История с незаконным использованием снимков девушки произошла с жительницей краевой столицы. Среди объявлений и рекламы в социальных сетях пермячка увидела свою фотографию, которая использовалась юридической фирмой. После этого девушка обратилась в организацию с досудебной претензией и просьбой убрать её изображение из Сети. Руководитель юротдела фирмы отказался подписывать бумагу и игнорировал девушку. Иск в отношении организации был рассмотрен в суде.

Во время заседания инстанция встала на сторону девушки и установила факт нарушения законодательства по использованию персональных и биометрических данных, а также приняла во внимание моральные страдания девушки.

«Суд постановил не только удалить всю рекламу с изображением женщины, но и обязал многопрофильную компанию выплатить гражданке 20 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и порядка 30 тыс. рублей судебных издержек», — рассказывают судебные приставы Пермского края.

После суда организация удалила всю незаконную рекламу из интернета, однако выплатить деньги юристы согласились только после ареста счетов компании.