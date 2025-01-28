Девушка из Перми обнаружила в Сети своё фото в рекламе юридической фирмы

Девушка из Перми обнаружила в социальных сетях и на сайтах своё фото, которое использовала для рекламы юридическая фирма, сообщает краевое ГУФССП.
История с незаконным использованием снимков девушки произошла с жительницей краевой столицы. Среди объявлений и рекламы в социальных сетях пермячка увидела свою фотографию, которая использовалась юридической фирмой. После этого девушка обратилась в организацию с досудебной претензией и просьбой убрать её изображение из Сети. Руководитель юротдела фирмы отказался подписывать бумагу и игнорировал девушку. Иск в отношении организации был рассмотрен в суде.
Во время заседания инстанция встала на сторону девушки и установила факт нарушения законодательства по использованию персональных и биометрических данных, а также приняла во внимание моральные страдания девушки.
«Суд постановил не только удалить всю рекламу с изображением женщины, но и обязал многопрофильную компанию выплатить гражданке 20 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и порядка 30 тыс. рублей судебных издержек», — рассказывают судебные приставы Пермского края.
После суда организация удалила всю незаконную рекламу из интернета, однако выплатить деньги юристы согласились только после ареста счетов компании.