В Прикамье участникам СВО списали 25 миллионов рублей по кредитам

Как пояснили в ведомстве, в прошлом году в законодательство об исполнительном производстве по неисполненным кредитным обязательствам, в том числе по ипотеке, внесли поправки. И теперь участники СВО или их ближайшие родственники могут списать свои долги, если контракт на прохождение военной службы был заключен с 1 декабря 2024 года.