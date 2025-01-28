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В Прикамье участникам СВО списали 25 миллионов рублей по кредитам

ПЕРМЬ, 28 января, ФедералПресс. Судебные приставы Пермского края прекратили 303 исполнительных производства по кредитам для 118 участникам СВО. Общая сумма списания составила около 25 млн рублей.

«Важно, что контракт должен быть заключен на срок больше одного года. При этом сумма кредитных обязательств не может превышать 10 миллионов. Законодательство предусматривает также прекращение исполнительных производств по кредитным обязательствам и в отношении супруги или супруга военнослужащего», — рассказали в ГУ ФССП по Пермскому краю.

Как пояснили в ведомстве, в прошлом году в законодательство об исполнительном производстве по неисполненным кредитным обязательствам, в том числе по ипотеке, внесли поправки. И теперь участники СВО или их ближайшие родственники могут списать свои долги, если контракт на прохождение военной службы был заключен с 1 декабря 2024 года.

Чтобы закрыть исполнительное производство, нужно написать заявление. Участник СВО или его ближайшие родственники должны обратиться в подразделение судебных приставов или в аппарат Главного управления ведомства и предоставить заявление о прекращении исполнительного производства, копию контракта о прохождении военной службы сроком на один год и более или справки из соответствующего органа Минобороны РФ о заключении контракта с 1 декабря 2024 года.

Если нужно прекратить производство в отношении супруги (супруга), заключивших контракт о прохождении военной службы, то нужно дополнительно предоставить документ о заключении брака.

Напомним, в 2024 году судебные приставы Прикамья передали для нужд минобороны РФ 32 автомобиля, которые ранее конфисковали у жителей региона по приговорам судов. Все машины отправят в зону боевых действий СВО.