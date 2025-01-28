Почему снос сгоревшей музкомедии в Хабаровске затянется на полгода?

По предварительным оценкам, весь процесс займёт около полугода, а возможно, и больше. Ускорить работу по сносу можно, если в процесс вовлекутся добровольцы. Предприниматели с техникой и волонтёры могут помочь, однако доступ к опасным зонам останется закрытым для их безопасности. Основная задача волонтёров — помощь в уборке и организации. Таким образом, ожидать завершения сноса в ближайшее время не стоит.