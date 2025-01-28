Почему снос сгоревшей музкомедии в Хабаровске затянется на полгода?

В Хабаровске сгоревший Краевой академический музыкальный театр, известный хабаровчанам как «музкомедия», начали сносить. После пожара 3 октября 2024 года здание признали непригодным для восстановления. Его конструкции признаны опасными, и теперь на месте трагедии работают специалисты компании ООО «Орион».
Как можно ускорить процесс сноса?
Однако ожидать масштабных действий сразу не стоит. Процесс только на стадии планирования, и пока работы ограничены: устанавливают новый забор, убирают снег и строительный мусор, убирают обломки, расчищают территорию для работы техники.
Основные работы по сносу должны начаться 30 января, если погода будет благоприятной. Снос будет осуществляться в шесть этапов. Первый затронет фасадную часть и подвальные помещения, далее разборка сохранившегося административного корпуса
По предварительным оценкам, весь процесс займёт около полугода, а возможно, и больше. Ускорить работу по сносу можно, если в процесс вовлекутся добровольцы. Предприниматели с техникой и волонтёры могут помочь, однако доступ к опасным зонам останется закрытым для их безопасности. Основная задача волонтёров — помощь в уборке и организации. Таким образом, ожидать завершения сноса в ближайшее время не стоит.
Для хабаровчан организована возможность принять участие в разборе здания, но только в специально отведенных безопасных зонах.
Как горожане прощаются с театром?
Несмотря на трагичность события, горожане находят способы попрощаться с символом культуры. К ограде сгоревшего театра уже приносят цветы, и эта инициатива получила поддержку местных общественников. Вскоре движение приобрело символическое значение — прощание с театром, который был частью жизни нескольких поколений.
Музкомедия, построенная в 1977 году, была не просто зданием, а местом, которое стало частью воспоминаний многих поколений хабаровчан. Снос этого театра — это не только прощание с частью истории города, но и надежда на новое культурное пространство, которое будет вдохновлять и объединять горожан.
Когда начнётся строительство нового здания?
Проект нового здания театра пока находится на стадии разработки. Власти города сообщают, что в связи с изменившимися требованиями, обсуждение архитектурного облика затянулось.
Ранее Союз архитекторов России предложил провести открытый конкурс, чтобы учесть мнение специалистов и особенности окружающего пространства.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин отметил, что восстановление сгоревшего Музыкального театра — важнейшая задача для местных властей. По его словам, создание нового здания потребует порядка трёх лет.