В Казани опровергли слухи о сносе общежития КНИТУ-КАИ

«Утверждения о том, что объект культурного наследия “Здание общежития Казанского авиационного института (КАИ)”, 1937 год, архитектор И. Е. Чернядьев будет снят с государственной охраны или о его сносе, не соответствуют действительности. Специалисты предлагают сохранить объект под государственной охраной и присвоить ему статус исторически значимого градостроительного объекта», — сообщили в пресс-службе.