В Казани опровергли слухи о сносе общежития КНИТУ-КАИ

Общежитию КНИТУ-КАИ № 1 в центральной части Казани снос не угрожает. Изменение статуса не влечет за собой снятие здания 1937 года с государственной охраны, пояснили в пресс-службе комитета Республики Татарстан по сохранению объектов культурного наследия.
«Утверждения о том, что объект культурного наследия “Здание общежития Казанского авиационного института (КАИ)”, 1937 год, архитектор И. Е. Чернядьев будет снят с государственной охраны или о его сносе, не соответствуют действительности. Специалисты предлагают сохранить объект под государственной охраной и присвоить ему статус исторически значимого градостроительного объекта», — сообщили в пресс-службе.
Ранее жители Казани выразили беспокойство, что старое здание общежития, находящееся на дорогой земле в историческом районе — на пересечении улиц Большой Красной и Япеева, — могут снести. Утверждалось, что здание не было включено в список особо охраняемых памятников.