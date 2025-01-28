В Минске стоимость квадратного метра жилья выросла на 12%, составив $1530

Говорится, что жилье в Минске по-прежнему покупают чаще. Подобная положительная тенденция сохраняется уже третий год подряд. В сообщении сказано, что всего в 2024 году состоялось 17 499 сделок, но без учета продаж комнат, долей. Рост оказался на 5,54% к показателям 2023 года, когда было 16 580 сделок.