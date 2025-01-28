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В Минске стоимость квадратного метра жилья выросла на 12%, составив $1530

Средняя стоимость квадратного метра жилья увеличилась на 12% в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске стоимость квадратного метра жилья выросла на 12% и составила 1530 долларов в 2024 году, пишет агентство «Минск-Новости».

Говорится, что жилье в Минске по-прежнему покупают чаще. Подобная положительная тенденция сохраняется уже третий год подряд. В сообщении сказано, что всего в 2024 году состоялось 17 499 сделок, но без учета продаж комнат, долей. Рост оказался на 5,54% к показателям 2023 года, когда было 16 580 сделок.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко изменил условия предоставления арендного жилья в Беларуси.

Кстати, в Минске средняя зарплата достигла 3 792,5 рубля.

Ранее Великобритания ввела санкции против главы ЦИК Беларуси Карпенко после выборов.

А еще Беларусь расторгла соглашение с Украиной о строительстве.