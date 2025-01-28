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Вход в Национальный музей Татарстана и его филиалы 4 февраля будет свободным

Акция традиционно проходит в первый вторник месяца.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Казанцы смогут бесплатно посетить Национальный музей РТ и его филиалы 4 февраля. Традиционно акцию проводят каждый первый вторник месяца.

В этот день без взимания платы посетителей примут:

Национальный музей Республики Татарстан (ул. Кремлевская, 2);

Дом-музей В. И. Ленина (ул. Ульянова-Ленина, 58);

Литературный музей Габдуллы Тукая (ул. Г. Тукая, 74);

Музей Е. А. Боратынского (ул. Горького, 25/28);

Музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина (ул. Горького, 10);

Музей Каюма Насыри (ул. Парижской Коммуны, 35);

Музей-квартира Мусы Джалиля (ул. Горького, 17, кв.28);

Музей композитора Назиба Жиганова (ул. Малая Красная, 14);

Музей Л. Н. Толстого (ул. Япеева, 15);

Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941−1945 годов (Кремль, проезд Шейнкмана, 12);

Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала (ул. Островского, 15).

Для посещения экскурсий, мастер-классов и музейных программ необходимо приобрести билет. Для подробной информации следует обращаться по телефону: +7 (843)590−00−50, сообщили в пресс-службе учреждения.

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