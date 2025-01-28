«В маске минотавра я ничего не слышала и не видела»

Э. Б.: Вы совершенно правы, специально для нее. Почему? Потому что это как семья. Мы вместе выросли, мы сто лет дружим, мы одинаково смотрим на мир. Одинаково видим задачи актера и режиссера. Ну, то есть я думаю, что актер не только должен играть роль, его прямая обязанность — создавать персонажа вместе с тобой. Очень важно, чтобы рядом с тобой был такой человек, как Улайя. Она невероятно креативна, невероятно эмпатична, она меня очень хорошо знает. И знает, что я ее хорошо знаю. Мы с ней, когда я писала сценарий, много спорили, думали вместе и просто болтали о быках, о мужчинах, о сценарии. И всегда сомневались.