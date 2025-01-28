Омским школьникам разрешили использовать нейросеть для заданий по русскому языку

Олимпиада проходит каждый год, но в этот раз, помимо традиционных заданий, для ребят было предусмотрено принципиально новое испытание. Им предстояло проанализировать качество обработки текстовой информации нейросетями. Как пояснила член жюри, доцент кафедры русского языка, литературы и документных коммуникаций ОмГУ Ольга Золтнер, новшество связано с современными тенденциями развития общества, в котором искусственный интеллект применятся все чаще и в самых различных сферах.