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Омским школьникам разрешили использовать нейросеть для заданий по русскому языку

Задания, связанные с работой искусственного интеллекта, стали частью испытаний регионального этапа всероссийской олимпиады.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на базе Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского прошел региональный этап всероссийской олимпиады по русскому языку. Участниками стали 169 учеников 9−11 классов школ Омска и Омской области.

Олимпиада проходит каждый год, но в этот раз, помимо традиционных заданий, для ребят было предусмотрено принципиально новое испытание. Им предстояло проанализировать качество обработки текстовой информации нейросетями. Как пояснила член жюри, доцент кафедры русского языка, литературы и документных коммуникаций ОмГУ Ольга Золтнер, новшество связано с современными тенденциями развития общества, в котором искусственный интеллект применятся все чаще и в самых различных сферах.

Победители регионального этапа олимпиады по русскому языку пока не определены, жюри еще проверяет работы. Результаты будут известны 1 февраля. Победителям и призерам ОмГУ им. Достоевского начислит 10 дополнительных баллов при зачислении.

Школьники, прошедшие предварительный отбор, будут представлять наш регион на всероссийском уровне. Победители этого этапа получат максимальное количество бонусов — они имеют право поступить без экзаменов в любой вуз страны.