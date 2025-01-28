Время в пути электрички Нижний Новгород — Казань сократилось на 25 минут

С 3 февраля время в пути составит 5 часов 55 минут, что на 25 минут меньше по сравнению с первоначальным расписанием. Электропоезд будет курсировать каждый день. Отправление из Нижнего Новгорода запланировано на 05:10 и 16:08, а прибытие в Казань — на 11:05 и 22:03 соответственно.