Пять угнанных авто нашли в Иркутской области в ходе операции «Анаконда»

В Иркутской области за две недели нашли пять угнанных авто во время операции «Анаконда». Оперативники искали автомобилистов, которые незаконно перевозят оружие или боеприпасы, взрывчатые устройства, наркотики, а также незаконных мигрантов и скрывающихся от правоохранителей граждан. За время операции проверили около 30 тысяч авто, из них три тысячи с иностранными номерами. Было найдено 400 граммов наркотиков и задержано восемь человек за демонстрацию символики экстремистской организации. Об этом сообщили в ГУ МВД Иркутской области.
— Так, в Зиме при проверке такси полицейские обнаружили у 27-летнего пассажира 368,9 грамм марихуаны. Также сотрудниками правоохранительных органов за время операции выявлено и изъято шесть единиц оружия и 51 боеприпас, — поделились в ведомстве.
Также 81 мигранта привлекли за нарушение законодательства. Некоторых выдворят за пределы страны. Кроме того, оперативники нашли 13 человек, которые находятся в федеральном или региональном розыске.
За две недели по региону более 450 водителей попались пьяными за рулем, 14 подделали документы, а на девяти машинах были изменены номера.