Пять угнанных авто нашли в Иркутской области в ходе операции «Анаконда»

В Иркутской области за две недели нашли пять угнанных авто во время операции «Анаконда». Оперативники искали автомобилистов, которые незаконно перевозят оружие или боеприпасы, взрывчатые устройства, наркотики, а также незаконных мигрантов и скрывающихся от правоохранителей граждан. За время операции проверили около 30 тысяч авто, из них три тысячи с иностранными номерами. Было найдено 400 граммов наркотиков и задержано восемь человек за демонстрацию символики экстремистской организации. Об этом сообщили в ГУ МВД Иркутской области.