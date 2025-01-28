В Краснодаре улицам присвоят имена Бориса Максудова и Виктора Жилякова, сообщает пресс-служба Союза журналистов Кубани.
Региональный СЖ обратился в мэрию краевого центра с просьбой увековечить имена коллег, назвав в их честь улицы в кубанской столице. В настоящее время идет сбор и подготовка необходимых документов.
Ранее по ходатайству Союза журналистов в Прикубанском округе появилась улица имени ветерана журналистики, фронтового корреспондента Ивана Лотышева.
Кроме того, в Музыкальном мкр есть улица фронтовика, первого председателя регионального СЖ и главного редактора «Вольной Кубани» Дементия Красюка. В ЖК «Теплые края» появились улицы журналиста, замглавного редактора Александра Гикало и журналиста Виктора Афиногенова.
Напомним, в Краснодаре присвоили названия 27 улицам, проездам и переулкам. Среди них улицы, названные в честь Рихарда Зорге, Роберта Клейна, Сергея Аксенова, Григория Гуртового и Константина Горожанина.