Новые электропоезда начали курсировать в Ростовской области

Добавим, ЭП3Д — электропоезда переменного тока, выпускаемые Демиховским машиностроительным заводом. Восемь единиц подвижного состава передали в распоряжение СКЖД в 2024 году. После этого четыре электрички направили в Ростовскую область, еще четыре — в Республику Дагестан.