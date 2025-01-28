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Новые электропоезда начали курсировать в Ростовской области

Четыре электропоезда Демиховского завода вышли на маршруты в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Новые комфортные электропоезда серии ЭП3Д направили в Ростовскую область для перевозки пассажиров. Теперь в регионе будут курсировать четыре таких состава, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

— Транспорт соответствует самым высоким требованиям к комфорту передвижения, в том числе в туристических целях, — подчеркивают в СКЖД.

Вагоны оборудованы системой климат-контроля, креслами и багажными полками. Под каждым трехместным диваном установлены USB разъемы для зарядки, есть места для велосипедов. Поезда также максимально адаптированы для маломобильных пассажиров.

Добавим, ЭП3Д — электропоезда переменного тока, выпускаемые Демиховским машиностроительным заводом. Восемь единиц подвижного состава передали в распоряжение СКЖД в 2024 году. После этого четыре электрички направили в Ростовскую область, еще четыре — в Республику Дагестан.