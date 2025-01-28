Новый автобусный маршрут запустят в Крыму

Новый кольцевой автобусный маршрут № 3 ул. Тайганская — Сары-Су — ул. Тайганская запускает «Крымтроллейбус» с 29 января. Речь идёт о Белогорском участке. Соответствующее поручение дал глава республики Сергей Аксёнов, сообщает ИА SevastopolMedia, со ссылкой на минтранс Крыма.
Движение автобусов будет проходить по утвержденному расписанию, которое власти обещают изменить при необходимости.
Длина полного оборотного рейса составит 18,5 км.
Кроме того, обещают, что в автобусах будет работать новая отечественная техника, оснащённая системой видеонаблюдения, терминалами безналичной оплаты, спутниковой навигацией ГЛОНАСС, а также другим оборудованием.