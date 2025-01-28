На побережье Кубани ввели карантин из-за птичьего гриппа

После разлива мазута в Черном море волонтеры организовали пункты помощи водоплавающим птицам. Первый пункт по спасению птиц был открыт в помещении автомойки в Витязево. Сейчас в регионе действуют несколько центров помощи пернатым. По последним данным регионального оперштаба, в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края спасли больше 5,5 тыс. птиц, пострадавших от разлива мазута. Пернатым круглосуточно оказывают помощь, моют, лечат и отправляют на реабилитацию. В частности, более тысячи птиц принял краснодарский «Сафари-парк», еще 2,5 тыс. птиц передали в центры реабилитации Кубани и Ставропольского края.