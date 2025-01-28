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В самарском метро заработала оплата проезда по биометрии

В самарском метрополитене запущена оплата проезда по биометрии. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Источник: Коммерсантъ

Сервис «Оплата улыбкой» доступен на всех 10 станциях метро клиентам любых банков. Для этого установлены биометрические терминалы для оплаты.

«Преимущество сервиса оплаты по биометрии в том, что пассажирам больше не нужно носить с собой наличные, банковскую карту или телефон — оплатить поездку можно практически мгновенно», — отметили в банке.

Биометрия дополняет уже существующие способы оплаты проезда. До 15 апреля 2025 года пользователи сервиса могут сэкономить 10 ₽ за одну поездку. При выборе оплаты по биометрии проезд будет стоить 27 ₽