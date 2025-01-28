В самарском метро заработала оплата проезда по биометрии

Сервис «Оплата улыбкой» доступен на всех 10 станциях метро клиентам любых банков. Для этого установлены биометрические терминалы для оплаты.
«Преимущество сервиса оплаты по биометрии в том, что пассажирам больше не нужно носить с собой наличные, банковскую карту или телефон — оплатить поездку можно практически мгновенно», — отметили в банке.
Биометрия дополняет уже существующие способы оплаты проезда. До 15 апреля 2025 года пользователи сервиса могут сэкономить 10 ₽ за одну поездку. При выборе оплаты по биометрии проезд будет стоить 27 ₽