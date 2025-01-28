Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области пошла вверх заболеваемость ОРВИ

Специалисты управления Роспотребнадзора рассказали, какие вирусы продолжают циркулировать в регионе.

Источник: Freepik

На прошлой неделе заболеваемость ОРВИ увеличилась на 2%. При этом показатель заражаемости коронавирусом снизился на 41%. Количество пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями выросло на 16%.

В Волгоградской области циркулируют риновирусы (с наибольшей частотой), коронавирус (HCoV), РС-вирус, бокавирус, аденовирус, парагрипп и COVID-19. Сотрудники управления Роспотребнадзора по региону также диагностируют вирусы гриппа.

Медики призвали не забывать про мытье рук перед приемом пищи, приготовлением еды и после игр с животными, проведения уборки, прихода с улицы. В общественных местах можно использовать кожные антисептики — эти средства нельзя смешивать и наносить на влажные руки.

здоровье