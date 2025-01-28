В Волгоградской области пошла вверх заболеваемость ОРВИ

На прошлой неделе заболеваемость ОРВИ увеличилась на 2%. При этом показатель заражаемости коронавирусом снизился на 41%. Количество пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями выросло на 16%.
В Волгоградской области циркулируют риновирусы (с наибольшей частотой), коронавирус (HCoV), РС-вирус, бокавирус, аденовирус, парагрипп и COVID-19. Сотрудники управления Роспотребнадзора по региону также диагностируют вирусы гриппа.
Медики призвали не забывать про мытье рук перед приемом пищи, приготовлением еды и после игр с животными, проведения уборки, прихода с улицы. В общественных местах можно использовать кожные антисептики — эти средства нельзя смешивать и наносить на влажные руки.