На катке в центре Екатеринбурга отметят Китайский Новый год

На катке устроят развлекательную программу с викториной, чайной церемонией, мастер-классами по каллиграфии и вырезанию китайских символов Нового года, сообщила пресс-служба Администрации Екатеринбурга.
Праздник организован Департаментом молодежной политики и международных связей Администрации Екатеринбурга, генконсульством КНР в Екатеринбурге, Парком Маяковского.
Предполагается, что в праздновании Нового года примут участие главы города Алексей Орлов и генконсул Китая в Екатеринбурге Ло Шисюн.
Как сообщалось ранее, работа катка на площади 1905 года продлена до 9 марта. Об этом 24 января в телеграм-канале сообщил глава города Алексей Орлов. По его словам, с начала работы катка его уже посетили 55 тысяч человек.