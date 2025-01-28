Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На катке в центре Екатеринбурга отметят Китайский Новый год

29 января, в 16:30, на катке на площади 1905 года в Екатеринбурге отметят Китайский новый год.

Источник: Getty Images via Unsplah+

На катке устроят развлекательную программу с викториной, чайной церемонией, мастер-классами по каллиграфии и вырезанию китайских символов Нового года, сообщила пресс-служба Администрации Екатеринбурга.

Праздник организован Департаментом молодежной политики и международных связей Администрации Екатеринбурга, генконсульством КНР в Екатеринбурге, Парком Маяковского.

Предполагается, что в праздновании Нового года примут участие главы города Алексей Орлов и генконсул Китая в Екатеринбурге Ло Шисюн.

Как сообщалось ранее, работа катка на площади 1905 года продлена до 9 марта. Об этом 24 января в телеграм-канале сообщил глава города Алексей Орлов. По его словам, с начала работы катка его уже посетили 55 тысяч человек.

праздники