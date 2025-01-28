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Автобус на вокзал отменят с 3 февраля в Минске

В Минске отменят автобус, который ехал в сторону вокзала.

Источник: Комсомольская правда

Автобус на вокзал отменят с 3 февраля в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе государственного предприятия «Столичный транспорт и связь».

В сообщении сказано, что речь идет про автобус № 10, который следовал по маршруту «ДС Дружная — Старый Аэропорт». По причине низкого пассажиропотока указанный маршрут приняли решение отменить с 3 февраля 2025 года.

Тем временем в Минске первые низкопольные трамваи модели Т811 вышли на маршруты 1 и 4.

Мы писали, что массовое ДТП с пятью автомобилями случилось на улице Орловской в Минске.

Кстати, в Минске стоимость квадратного метра жилья выросла на 12%, составив $1530.