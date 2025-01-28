На месте Владивостокского океанариума появится новый культурный центр

«Впереди нас ждет достаточно большая работа по созданию центра. Сейчас готовимся приступить к ремонту здания. Мы провели консультации с экспертами из Приморского океанариума на острове Русский. Действующая экспозиция с животными будет передана в Приморский океанариум на безвозмездной основе. Такая договоренность уже достигнута», — отметил глава города.