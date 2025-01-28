На месте Владивостокского океанариума появится новый культурный центр

Власти Владивостока сообщили жителям печальную новость — 1 февраля Владивостокский океанариум, расположенный на улице Батарейной, закроет свои двери. На легендарном месте откроют филиал Национального центра «Россия», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
По словам мэра Константина Шестакова, новое учреждение планируют открыть к сентябрю этого года. В Национальном центре будет проходить постоянная выставка достижений Приморского края, включая промышленность, транспорт, логистику, науку, образование, спорт и другое. Экспозиции планируется выполнить в морской тематике.
«Впереди нас ждет достаточно большая работа по созданию центра. Сейчас готовимся приступить к ремонту здания. Мы провели консультации с экспертами из Приморского океанариума на острове Русский. Действующая экспозиция с животными будет передана в Приморский океанариум на безвозмездной основе. Такая договоренность уже достигнута», — отметил глава города.
В настоящее время проводится работа по освобождению занимаемых помещений. Арендаторам при необходимости будут предложены для рассмотрения другие муниципальные помещения.
Напомним, ранее об открытии Национального центра «Россия» и его филиалов в регионах страны заявил президент России Владимир Путин. Помимо выставки в центре планируют разместить два лекционных зала, ресепшен-зону с информационными услугами, гастрономическую зону с библиотекой и коворкингом, универмаг с местной продукцией и сувенирами, детскую зону развлечений, технопарк с современным оборудованием, военно-патриотическую зону, экспозицию «Наследие» и аквариум с осетрами.