В Уфе на полгода перекрыли Северную улицу

В Уфе ввели ограничения на участке Северной улицы. Об этом предупреждает городская администрация.
В мэрии уточнили, что с 28 января по 1 августа включительно будут перекрыты две полосы проезжей части в обе стороны между домами № 2/1 и 4. Закрытие участка для автомобилей связана с реконструкцией улицы Галле.
Жителей Уфы просят заранее планировать маршрут с учетом введенных огарничений.
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