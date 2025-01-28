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В Уфе на полгода перекрыли Северную улицу

Меры приняты из-за реконструкции улицы имени Города Галле.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе ввели ограничения на участке Северной улицы. Об этом предупреждает городская администрация.

В мэрии уточнили, что с 28 января по 1 августа включительно будут перекрыты две полосы проезжей части в обе стороны между домами № 2/1 и 4. Закрытие участка для автомобилей связана с реконструкцией улицы Галле.

Жителей Уфы просят заранее планировать маршрут с учетом введенных огарничений.

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