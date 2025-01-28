Из Омска запускают чартеры на популярный зарубежный курорт

Полетную программу по направлению Омск — Анталья — Омск с 26 апреля 2025 года будет выполнять авиакомпания Azur Air.
Самолеты, как сообщается, будут летать из Омска в данном направлении три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам.
Пресс-служба омского аэропорта объявила во вторник, 28 января 2025 года, о запуске чартеров в популярный, по мнению авторов, зарубежный туристический город — турецкую Анталью.
Полетную программу по направлению Омск — Анталья — Омск с 26 апреля 2025 года будет выполнять авиакомпания Azur Air.
Самолеты, как сообщается, будут летать из Омска в данном направлении три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам.