Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Омска запускают чартеры на популярный зарубежный курорт

Пресс-служба омского аэропорта объявила во вторник, 28 января 2025 года, о запуске чартеров в популярный, по мнению авторов, зарубежный туристический город — турецкую Анталью.

Источник: РИА "Новости"

Полетную программу по направлению Омск — Анталья — Омск с 26 апреля 2025 года будет выполнять авиакомпания Azur Air.

Самолеты, как сообщается, будут летать из Омска в данном направлении три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам.

туризм и отдых