Шесть машин загорелись в Иркутской области за неделю

С наступлением морозов в Приангарье стали чаще гореть автомобили. Только за прошедшую неделю зафиксировали шесть случаев, четыре из них произошли из-за короткого замыкания. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.