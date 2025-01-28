Шесть машин загорелись в Иркутской области за неделю

С наступлением морозов в Приангарье стали чаще гореть автомобили. Только за прошедшую неделю зафиксировали шесть случаев, четыре из них произошли из-за короткого замыкания. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.
— 27 января в микрорайоне Юбилейном загорелась Honda Stepwgn. По предварительной информации, пламя охватила авто из-за неисправности системы подогрева двигателя. Огонь полыхал на шести квадратах, чтобы его потушить на место выезжали пять специалистов и одна единица техники, — рассказывают в агентстве.
Четыре пожара начались из-за короткого замыкания. ГУ МЧС по Иркутской области.
А в Усть-Илимске горела легковушка Ford Focus. Дознаватели выяснили, что произошло все из-за неисправности электросистемы. Пламя дотла сожгло некоторые части автомобиля на двух квадратах, после его удалось потушить. На месте работали семь спасателей и две единицы техники.
В связи с этим в МЧС напомнили, что нужно вовремя проходить техосмотр. Ремонт стоит доверять лишь специалистам, в машину советуют купить огнетушитель.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель грузовика сбил восьмилетнего мальчика на «зебре» в Усольском районе.