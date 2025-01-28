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Перекрёсток залило горячей водой, улицы в «тумане»: в омских Нефтяниках прорвало трубу

Во вторник, 28 января, в Нефтяниках вновь произошло повреждение теплотрассы.

Источник: Соцсети

На этот раз в районе перекрёстка 50 лет Профсоюзов-Мира.

Видео было опубликовано в омских пабликах. На записи запечатлены залитые горячей водой улицы в «тумане». В городской администрации сообщили, что после повреждения на тепловых сетях специалисты провели обследование. Было принято решение о временном выводе из работы трубопровода.

Как сообщили в АО «Тепловая компания», сейчас на месте работают две аварийные бригады. Задействованы восемь единиц спецтехники. Предпринимаются все меры для скорейшего завершения ремонта теплосети.

Ориентировочно работы завершат к восьми вечера. Проезжую часть и тротуары обработают противогололедными материалами.

ЖКХ