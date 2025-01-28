Перекрёсток залило горячей водой, улицы в «тумане»: в омских Нефтяниках прорвало трубу

На этот раз в районе перекрёстка 50 лет Профсоюзов-Мира.
Видео было опубликовано в омских пабликах. На записи запечатлены залитые горячей водой улицы в «тумане». В городской администрации сообщили, что после повреждения на тепловых сетях специалисты провели обследование. Было принято решение о временном выводе из работы трубопровода.
Как сообщили в АО «Тепловая компания», сейчас на месте работают две аварийные бригады. Задействованы восемь единиц спецтехники. Предпринимаются все меры для скорейшего завершения ремонта теплосети.
Ориентировочно работы завершат к восьми вечера. Проезжую часть и тротуары обработают противогололедными материалами.