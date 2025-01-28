Академик перечислил самые важные проблемы Байкала

Загрязнение воды в прибрежной зоне, рекультивация отходов БЦБК, отдалённые последствия введения сплошных рубок на берегу Байкала. Эти и другие темы затронул академик РАН Игорь Бычков, выступая на заседании президиума СО РАН в Новосибирске с докладом об исследовании состояния озера. Подробности в материале irk.aif.ru.
Что с качеством воды?
«Главная проблема — ухудшение качества воды в прибрежной зоне Байкала, — говорит Игорь Бычков. — Способствуют этому загрязнение озера неочищенными сточными водами и недостаточность мониторинга экосистемы. Решить проблему поможет строительство систем водоотведения и очистки стоков в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории и разработка проекта КОС в южной части озера со сбросом очищенных сточных вод в Иркут».
По словам учёного, очистных сооружений на берегу озера явно не хватает — в 100 населённых пунктах работают только 14. Причём у специалистов есть вопросы не только к соблюдению нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, но и к технологическим показателям очистки стоков.
«Например, очистные в Выдрино на границе Иркутской области и Бурятии не были сданы в эксплуатацию в 2022 году — а с 2023 года по настоящее время, по данным Росприроднадзора, основное технологическое оборудование не работает, — говорит Игорь Бычков. — КОС в Байкальске сбрасывает в Байкал недостаточно очищенную воду. Проект реконструкции подразумевает слив стоков в реку Солзан, мощность сооружения определена из расчёта на 15 тысяч человек. Однако при этом ожидается повышение турпотока в Байкальске до 1,1 миллиона посетителей в год».
По мнению учёного, для того, чтобы снизить негативное воздействие на Байкал, необходимо вывести сбросы на максимально дальнее расстояние от озера. А для туристических объектов нужно установить чёткие требования по системам очистки стоков.
БЦБК и сплошные рубки.
Акцентировал внимание Игорь Бычков и на одной из самых известных экологических проблем региона — ликвидации накопленного вреда бывшего БЦБК. Более 6 тысяч кубометров опасных отходов находятся фактически на берегу озера. Сегодня необходимо исследовать сценарии возникновения и развития селевых потоков в районе бывшей промплощадки, чтобы понять — могут ли они повредить шламохранилища и вынести их содержимое в Байкал. Также требуется построить модель распространения загрязнения в водах озера, если подобное событие произойдёт.
«Эта сложная задача может быть решена только в рамках подхода, объединяющего усилия математиков-вычислителей, гидрологов, геоморфологов и специалистов по экологии Байкала», — заключил эксперт.
Коснулся учёный и проблемы сплошных рубок леса на Байкале. Игорь Бычков подчеркнул, что в научном сообществе нет единой позиции по этому вопросу — и у каждой из сторон есть свои убедительные аргументы.
«Ведущие ученые, в том числе более 30 членов РАН, неоднократно обращались к руководству Государственной Думы и федеральным ведомствам с представлением позиции о недопустимости и экологической опасности внесения изменений в Федеральный закон “Об охране озера Байкал” в части разрешения сплошных рубок леса, — отмечает эксперт. — Однако ряд членов Научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал, наоборот, публично высказывали позицию с одобрением разрешения сплошных рубок леса на Байкале для решения социально-экономических проблем региона. В феврале состоится совместное заседание академических научных советов, на котором и будет сформулирована единая позиция РАН по этому вопросу».