Академик перечислил самые важные проблемы Байкала

«Например, очистные в Выдрино на границе Иркутской области и Бурятии не были сданы в эксплуатацию в 2022 году — а с 2023 года по настоящее время, по данным Росприроднадзора, основное технологическое оборудование не работает, — говорит Игорь Бычков. — КОС в Байкальске сбрасывает в Байкал недостаточно очищенную воду. Проект реконструкции подразумевает слив стоков в реку Солзан, мощность сооружения определена из расчёта на 15 тысяч человек. Однако при этом ожидается повышение турпотока в Байкальске до 1,1 миллиона посетителей в год».