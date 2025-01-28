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Между Казанью и Ереваном возобновят прямые авиарейсы

Первые перелёты начнутся в марте.

В марте 2025 года авиаперевозчик Red Wings снова начнет осуществлять прямые перелеты между Казанью и Ереваном. Информация об этом размещена в ТГ-канале компании.

Полеты планируется проводить по средам. Вылет из Казани предусмотрен на 9:45 утра, с прибытием в Ереван в 13:55. Обратный рейс отправится в 14:45 с ожиданием прибытия в 16:45.

Билеты уже доступны для покупки на официальном сайте. Их стоимость начинается от 10,3 тысячи рублей.

Известно, что полёты в Ереван компанией Armenian Airlines стали востребованы. Перевозка пассажиров осуществляется на самолетах Airbus 321−200, вмещающих 220 человек. Длительность полета составляет примерно три часа. Программа прямых авиарейсов была запущена в августе 2024 года.