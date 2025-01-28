Грузовикам закрыли въезд во Владивосток из-за непогоды

Ограничения действуют на период непогоды и активной работы снегоуборочной техники. Осадки к ночи должны прекратиться, а убирать снег придётся ещё некоторое время, поэтому запрет на въезд будет действовать ориентировочно до 12:00 29 января. По этой же причине (чтобы разгрузить дороги и не мешать уборке) завтра в школах и детских садах сохраняется режим свободного посещения.
В зависимости от осадков и состояния дорожного полотна ограничения могут быть как сняты досрочно, так и продлены.
Сегодня большегрузы уже создали во Владивостоке много проблем автомобилистам и пассажирам. Так, грузовики не смогли преодолеть трассу Седанка — Патрокл, перекрыв обе полосы движения. По информации Госавтоинспекции, сейчас для движения свободна одна полоса.
В городе действительно сложная ситуация на дорогах. Снегоуборочная техника присутствует, но не везде, а кое-где она сама становится жертвой дорожных условий: на улице Котельникова опрокинулся снегоуборочный трактор, соскочив с крутого спуска в районе гостиницы «Гранит», а на подъёме по улице Майора Филиппова (единственный проезд с улицы Русской в микрорайон «Изумруд») спецтехника стоит в автомобильной пробке вместе с легковушками.
По словам очевидцев, местами очищено всего по одной полосе дороги. Например, лишь частично успели освободить от снежного наката дорогу Улисс — Патрокл.