Грузовикам закрыли въезд во Владивосток из-за непогоды

В городе действительно сложная ситуация на дорогах. Снегоуборочная техника присутствует, но не везде, а кое-где она сама становится жертвой дорожных условий: на улице Котельникова опрокинулся снегоуборочный трактор, соскочив с крутого спуска в районе гостиницы «Гранит», а на подъёме по улице Майора Филиппова (единственный проезд с улицы Русской в микрорайон «Изумруд») спецтехника стоит в автомобильной пробке вместе с легковушками.