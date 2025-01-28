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Новосибирцы боятся, что в СНТ может обрушиться берег водохранилища

Прокуратура через суд заставила принять меры по предотвращению.

Источник: Аргументы и факты

К прокурору Новосибирской области Александру Бучману обратился собственник участка в СНТ «Шуманка» — рассказал, что имеется угроза обрушения берега Новосибирского водохранилища. А вместе с ней и причинение вреда имуществу.

Межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку. Как сообщили в пресс-службе ведомства, обрушение берега фиксируется ежегодно. Однако Верхне-Обское бассейновое водное управление долгое время не предпринимало действенных мер по предотвращению.

«Федеральным агентством водных ресурсов денежные средства на эти цели не выделялись», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Правоохранители подали иск в Кировский районный суд. Фемида обязала Агентство выделить финансирование, а бассейновое водное управление — выполнить мероприятия по предотвращению обрушения берега.

Прокуратура