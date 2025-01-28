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Определен проектировщик реконструкции спорткомплекса «Орленок» в Перми

Стоимость выполнения работ оценили в 24 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Перми выбрали подрядчика на проектирование реконструкции спорткомплекса «Орленок». Победителем конкурса признана компания ООО «Верхнекампроект». Стоимость выполнения работ оценили в 24 млн рублей. Информация указана на портале госзакупок.

Согласно условиям технического задания, подрядчик должен разработать проект реконструкции ледовой арены. Также в рамках проекта компании предстоит предусмотреть ремонт стен, кровли, перегородок и внутренних помещений. На объекте необходимо также обновить все инженерные сети, заменить двери и окна, провести внутренние и наружные отделочные работы.

К проектированию требуется приступить с даты заключения контракта. А выполнить все работы и сдать готовую документацию заказчику планируется до 15 октября текущего года.

строительство