Определен проектировщик реконструкции спорткомплекса «Орленок» в Перми

Согласно условиям технического задания, подрядчик должен разработать проект реконструкции ледовой арены. Также в рамках проекта компании предстоит предусмотреть ремонт стен, кровли, перегородок и внутренних помещений. На объекте необходимо также обновить все инженерные сети, заменить двери и окна, провести внутренние и наружные отделочные работы.