Определен проектировщик реконструкции спорткомплекса «Орленок» в Перми

В Перми выбрали подрядчика на проектирование реконструкции спорткомплекса «Орленок». Победителем конкурса признана компания ООО «Верхнекампроект». Стоимость выполнения работ оценили в 24 млн рублей. Информация указана на портале госзакупок.
Согласно условиям технического задания, подрядчик должен разработать проект реконструкции ледовой арены. Также в рамках проекта компании предстоит предусмотреть ремонт стен, кровли, перегородок и внутренних помещений. На объекте необходимо также обновить все инженерные сети, заменить двери и окна, провести внутренние и наружные отделочные работы.
К проектированию требуется приступить с даты заключения контракта. А выполнить все работы и сдать готовую документацию заказчику планируется до 15 октября текущего года.