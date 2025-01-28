Глава администрации Ростова-на-Дону подал заявление об отставке

Сегодня, 28 января, на заседании городской думы Ростова-на-Дону планируют рассмотреть вопрос об отставке главы администрации города Алексея Логвиненко. Эту информацию журналистам подтвердили в пресс-службе ростовской гордумы.
Обсуждение состоится ближе к концу заседания, вопрос заявлен последним в повестке. Предварительно, руководитель городской администрации покидает пост по собственному желанию.
Напомним, с 23 октября 2019 года по 22 октября 2021 года Алексей Логвиненко занимал должность главы администрации города Ростова-на-Дону по итогам проведенного конкурса. Позже, с 23 октября 2021 года, он был назначен на ту же должность решением Ростовской-на-Дону городской думы.
Еще раньше в разные годы чиновник был первым заместителем главы администрации Ростова-на-Дону и заместителем главы администрации города по экономике. Также он занимал управленческие должности в ООО «Водные ресурсы» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
С 1997 года проходил службу в органах внутренних дел Российской Федерации. С 1996 по 1997 годы служил в Вооруженных Силах России. В 1996 году окончил Таганрогский государственный радиотехнический университет, а в 2002 году — Ростовский юридический институт МВД России.