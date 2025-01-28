Глава администрации Ростова-на-Дону подал заявление об отставке

Напомним, с 23 октября 2019 года по 22 октября 2021 года Алексей Логвиненко занимал должность главы администрации города Ростова-на-Дону по итогам проведенного конкурса. Позже, с 23 октября 2021 года, он был назначен на ту же должность решением Ростовской-на-Дону городской думы.