Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«За каждый квадратный метр заплатили рекордные $5894». Самая дорогая квартира в Минске была продана за 900 тысяч долларов

Самая дорогая квартира в Минске была продана за 900 тысяч долларов.

Источник: Комсомольская правда

Самая дорогая квартира в Минске была продана за 900 тысяч долларов, сообщает агентство «Минск-Новости».

В сообщении говорится, что самое дорогое жилье в 2024 году было куплено на улице Ратомской: 152,7 «квадратов» продали за 900 000 долларов в эквиваленте. Так, за каждый квадратный метр покупатель заплатил рекордные 5894 долларов.

Ранее в Минске стоимость квадратного метра жилья выросла на 12%, составив $1530.

Тем временем Великобритания ввела санкции против главы ЦИК Беларуси Карпенко после выборов.

А еще Беларусь расторгла соглашение с Украиной о строительстве.