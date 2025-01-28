«За каждый квадратный метр заплатили рекордные $5894». Самая дорогая квартира в Минске была продана за 900 тысяч долларов

В сообщении говорится, что самое дорогое жилье в 2024 году было куплено на улице Ратомской: 152,7 «квадратов» продали за 900 000 долларов в эквиваленте. Так, за каждый квадратный метр покупатель заплатил рекордные 5894 долларов.