«За каждый квадратный метр заплатили рекордные $5894». Самая дорогая квартира в Минске была продана за 900 тысяч долларов

Самая дорогая квартира в Минске была продана за 900 тысяч долларов, сообщает агентство «Минск-Новости».
В сообщении говорится, что самое дорогое жилье в 2024 году было куплено на улице Ратомской: 152,7 «квадратов» продали за 900 000 долларов в эквиваленте. Так, за каждый квадратный метр покупатель заплатил рекордные 5894 долларов.
Ранее в Минске стоимость квадратного метра жилья выросла на 12%, составив $1530.
Тем временем Великобритания ввела санкции против главы ЦИК Беларуси Карпенко после выборов.
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