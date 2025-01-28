Телевидение и радио три дня будут работать с перебоями в Хабаровском крае

Очередные профилактические работы на оборудовании филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» приведут к кратковременным перебоям с вещанием телевидения и радио в ряде населённых пунктов региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», отключения будут наблюдаться на протяжении трёх дней — с 29 по 31 января.
— Отключение оборудования будет проходить в то время, когда в эфире не планируется важных сообщений — это согласовано с вещателями. После проведения необходимых работ трансляции вернуться на прежние частоты, поэтому производить перенастройку приёмников жителям региона не придётся. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий, — отметили в РТРС.
График кратковременных отключений телерадиосигнала с 29 по 31 января 2025 года:
29.01.2025.
Елабуга, Хабаровский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Хабаровск, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
Радио «ВЕРА».
Чумикан, Тугуро-Чумиканский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России»;
Радио «Восток России 101,1».
30.01.2025.
Охотск, Охотский муниципальный округ, с 07:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России»;
Радио «Восток России 102,9».
31.01.2025.
Переяславка, район имени Лазо, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).