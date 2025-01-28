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Телевидение и радио три дня будут работать с перебоями в Хабаровском крае

Из-за профилактических работ любимые программы будут временно недоступны.

Источник: Mail.ru

Очередные профилактические работы на оборудовании филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» приведут к кратковременным перебоям с вещанием телевидения и радио в ряде населённых пунктов региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», отключения будут наблюдаться на протяжении трёх дней — с 29 по 31 января.

— Отключение оборудования будет проходить в то время, когда в эфире не планируется важных сообщений — это согласовано с вещателями. После проведения необходимых работ трансляции вернуться на прежние частоты, поэтому производить перенастройку приёмников жителям региона не придётся. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий, — отметили в РТРС.

График кратковременных отключений телерадиосигнала с 29 по 31 января 2025 года:

29.01.2025.

Елабуга, Хабаровский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Хабаровск, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

Радио «ВЕРА».

Чумикан, Тугуро-Чумиканский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России»;

Радио «Восток России 101,1».

30.01.2025.

Охотск, Охотский муниципальный округ, с 07:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России»;

Радио «Восток России 102,9».

31.01.2025.

Переяславка, район имени Лазо, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

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