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На берегу Аслыкуля в Башкирии появится глэмпинг за 30 млн рублей

Проект внесен в перечень приоритетных.

Источник: Комсомольская правда

В Давлекановском районе Башкирии на берегу озера Аслыкуль построят глэмпинг. Проект был презентован на республиканском «Инвестчасе» и был внесен в список приоритетных. Планируется, что инвестиции в строительство составят 30 млн рублей.

База отдыха будет представлять собой комплекс из административного корпуса с гостиничными номерами и шести домов с баней. Также проект предусматривает кафе, кинотеатр, игровую зону для взрослых и детей.

Глэмпинг планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году.

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