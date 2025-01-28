На берегу Аслыкуля в Башкирии появится глэмпинг за 30 млн рублей

В Давлекановском районе Башкирии на берегу озера Аслыкуль построят глэмпинг. Проект был презентован на республиканском «Инвестчасе» и был внесен в список приоритетных. Планируется, что инвестиции в строительство составят 30 млн рублей.
База отдыха будет представлять собой комплекс из административного корпуса с гостиничными номерами и шести домов с баней. Также проект предусматривает кафе, кинотеатр, игровую зону для взрослых и детей.
Глэмпинг планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.