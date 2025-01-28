Создано приложение для всесторонней диагностики афазии

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Специалисты Центра языка и мозга НИУ ВШЭ разработали приложение для диагностики афазии и других нарушений речи, которые возникают в результате травм головы, инсультов или других неврологических заболеваний. Программа доступна для бесплатного скачивания в крупнейших отечественных магазинах для приложений для ОС Android, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Мы стремились создать инструмент, который поможет специалистам не просто диагностировать афазию, а увидеть всю картину речевых нарушений. Наш инструмент позволяет описать ядро речевого дефицита и сделать диагностику афазии еще более точной. Он устанавливает новые стандарты, соединяя передовые научные подходы с практической эффективностью», — пояснила научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ (Москва) Ольга Буйволова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают исследователи, ежегодно в России фиксируется около 450 тыс. случаев инсульта, при этом примерно треть пациентов сталкивается с афазией. Успешность реабилитации пациентов с афазией зависит от своевременности и точности диагностики речевых нарушений. Для решения этой задачи российские исследователи разработали набор тестов, позволяющих выявить афазию и оценить степень ее тяжести при помощи смартфона или планшета.
По словам исследователей, созданная ими батарея тестов включает в себя комплекс из 13 заданий, нацеленных на оценку сохранности всех основных языковых уровней: фонологического, лексико-семантического, синтаксического и уровня дискурса. Используя эти задания, возможно выявить нарушения понимания, порождения и повторения речи, получить сведения об общей степени выраженности речевых нарушений и сопоставить результаты с возрастной нормой.
Часть ответов пользователей на эти задания автоматически обрабатываются в приложении, а для обработки других ответов российские ученые разработали детализированную систему ручной оценки пользователем. Это позволяет выявить все особенности речевых нарушений каждого конкретного пациента, составить индивидуальную карту афазии, подбирать реабилитационную программу и отслеживать динамику восстановления речи после начала реабилитации.
Как надеются разработчики, созданный ими проект станет полезным инструментом для логопедов, нейропсихологов, исследователей и клинических специалистов. Также он может быть использован в преподавательской практике и в работе различных научных организаций, чьи специалисты занимаются исследованиями когнитивных и лингвистических процессов, подытожили специалисты.
Об афазии.
Афазия представляет собой одну из форм расстройств речи, которая возникает в результате повреждения определенных регионов коры мозга после инсультов, травм, опухолей и при некоторых психических заболеваниях. Ее развитие приводит к тому, что пациент начинает плохо понимать чужую речь или же произносить и писать слова. Сейчас ученые разрабатывают подходы, направленные на более точную диагностику и эффективную реабилитацию афазии.