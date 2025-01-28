Создано приложение для всесторонней диагностики афазии

Афазия представляет собой одну из форм расстройств речи, которая возникает в результате повреждения определенных регионов коры мозга после инсультов, травм, опухолей и при некоторых психических заболеваниях. Ее развитие приводит к тому, что пациент начинает плохо понимать чужую речь или же произносить и писать слова. Сейчас ученые разрабатывают подходы, направленные на более точную диагностику и эффективную реабилитацию афазии.