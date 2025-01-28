Собачка в клетке: в Приморье тигров пытаются ловить на живца

В селе Каменушка под Уссурийском обнаружили собаку в маленькой железной клетке. Животное нашли возле речки в отдалении от жилых домов. Очевидцы предполагают, что пес служит приманкой для тигра.
На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, что под клеткой выложена солома, чтобы собака не замёрзла, кустарники вокруг спилены. Клетка небольшая, тесная, изготовлена вручную при помощи сварочного аппарата. Вероятно, размер жилища для животного и его расположение навело очевидцев на мысль, что собаку используют в качестве приманки для тигра.
Ранее «Комсомольская правда — Дальний Восток» писала, что в Приморье всё чаще стали возникать конфликтные ситуации с тиграми. Хищные кошки выходят в населенные пункты в разных территориях региона. На днях тигр загрыз лошадь в приморском селе Яконовка под Уссурийском. На место были вызваны специалисты охотнадзора. В Лазовском районе автомобилисты встретили хищника на трассе у села Каменушка. Возле Партизанска были замечены следы тигра в прилегающем к городу лесу. Несколько дней подряд еще один хищник бродит в окрестностях поселка Приморский в Хасанском округе. По данным администрации нацпарка «Земля леопарда», этого тигра будут отлавливать, Росприроднадзор выдал разрешение.