В Петербурге разместят световые проекции к 80-летию Победы. На Васильевском появится «Родина-мать»

Вопрос оформления обсудили 28 января на заседании городского правительства.
Одной из ведущих линий в концепции останется использование символов городов-героев. Из нового — обещают световые проекции в Василеостровском, Калининском, Пушкинском, Московском, Петроградском, Петродворцовом и Центральном районах Санкт-Петербурга.
В частности, на Стрелке Васильевского острова появится проекция монумента «Родина-мать».
Кроме того, планируется традиционная акция «Георгиевская ленточка», а каждый ветеран получит открытку с поздравлением.
Как рассказал председатель комитета по печати Владимир Рябовол, сформирована адресная программа оформления, которая охватит все 18 районов города и включает в себя все места проведения торжественно-траурных церемоний. В прошлом году число таких мест увеличили на 40 адресов, в 2025-м — увеличат еще.
Ранее стало известно, что акцию «Бессмертный полк» 9 мая 2025 года планируют провести в офлайн-режиме.