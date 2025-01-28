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В Петербурге разместят световые проекции к 80-летию Победы. На Васильевском появится «Родина-мать»

В Петербурге новым элементом при оформлении города к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне станут световые проекции. Об этом 28 января рассказали в Смольном.

Вопрос оформления обсудили 28 января на заседании городского правительства.

Одной из ведущих линий в концепции останется использование символов городов-героев. Из нового — обещают световые проекции в Василеостровском, Калининском, Пушкинском, Московском, Петроградском, Петродворцовом и Центральном районах Санкт-Петербурга.

В частности, на Стрелке Васильевского острова появится проекция монумента «Родина-мать».

Кроме того, планируется традиционная акция «Георгиевская ленточка», а каждый ветеран получит открытку с поздравлением.

Как рассказал председатель комитета по печати Владимир Рябовол, сформирована адресная программа оформления, которая охватит все 18 районов города и включает в себя все места проведения торжественно-траурных церемоний. В прошлом году число таких мест увеличили на 40 адресов, в 2025-м — увеличат еще.

Ранее стало известно, что акцию «Бессмертный полк» 9 мая 2025 года планируют провести в офлайн-режиме.