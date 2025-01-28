В Петербурге разместят световые проекции к 80-летию Победы. На Васильевском появится «Родина-мать»

Как рассказал председатель комитета по печати Владимир Рябовол, сформирована адресная программа оформления, которая охватит все 18 районов города и включает в себя все места проведения торжественно-траурных церемоний. В прошлом году число таких мест увеличили на 40 адресов, в 2025-м — увеличат еще.