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Перед заседанием городской думы Ростова-на-Дону добавили еще один вопрос

Депутаты гордумы Ростова рассмотрят вопрос о кадровых изменениях на посту сити-менеджера.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону перед внеочередным заседанием городской думы в повестку обсуждения добавили еще один вопрос. Он касается отставки главы администрации донской столицы. Эту информацию журналистам «КП — Ростов-на-Дону» подтвердили в пресс-службе городской думы.

Вопрос об отставке сити-менеджера должны рассмотреть последним. Предварительно, Алексей Логвиненко написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Напомним, Алексей Логвиненко возглавлял администрацию Ростова-на-Дону с 23 октября 2019 года по итогам проведенного конкурса. Позже, с 23 октября 2021 года, он был назначен на ту же должность решением Ростовской-на-Дону городской думы. Контракт был заключен на четыре года.